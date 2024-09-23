Инопланетянин Алешенька из Молебки потерял руку и стопу

Туристы временно не смогут увидеть знаменитый памятник инопланетянину Алешеньке в селе Молебка. От скульптурной композиции остался только постамент — за сезон памятник сильно пострадал, у него отломились рука и стопа.

По неподтвержденной информации, скульптура Алешеньки была демонтирована для проведения реставрационных работ. Когда обновленный памятник вернется на свое место, пока неизвестно.

Деревянная фигура инопланетянина высотой 1,5 метра была создана в 2011 году мастером Виктором Сазановым. Скульптура из сосны, покрашенная серебряной краской, впервые была отреставрирована в 2018 году - тогда она сильно обветшала, находясь под открытым небом.