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До конца ноября с улиц вывезут все мобильное озеленение

Городское зеленое строительство/ВКонтакте

Мобильное озеленение начали убирать на зимовку. С городских улиц вывезут более 700 кадок с деревьями, кустарниками и цветочно-декоративными растениями.

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, кадки с деревьями и кустарниками в этом году устанавливали на улицах Ленина, Крисанова, в сквере Решетникова. Это были западные туи, ивы, боярышник, пузыреплодник, рябина и яблоня. Цветочно-декоративные композиции, среди них: спирея, дерен, фалярис, украшали в летнем сезоне улицы Ленина, Борчанинова, Героев Хасана и прилегающую территорию у СК им. «Сухарева», Дома Молодежи, ДК Солдатова.

Специалисты «ГорЗеленСтрой» начали вывозить кадки с деревьями и цветами в питомник «Хмели». Там мобильное озеленение сохранят до весны, утеплив и укрыв корни и надземную часть. Закончить работы по вывозу мобильного озеленения из города планируют до конца ноября.  

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