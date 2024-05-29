Известно, где в городе установят «мобильные» яблони, туи и ели

На улицах Перми стало появляться мобильное озеленение. Первые кадки с растениями установили в сквере им. Решетникова.

Мобильное озеленение в этом сезоне появится на улицах Ленина (от Плеханова до Крисанова), на Пермской, 17; Ленина, 16; Сибирской, 47; Уральской, 93; Мира, 39. Как рассказали в пресс-службе администрации, в городе установят 124 мобильных контейнера. В них – рябины, яблони, боярышники, туи и ели. В Перми также выставят 470 кадок с многолетними и однолетними цветами.

Сами кадки сделаны из переработанного пластика. Они состоят из внешнего кашпо и внутреннего мягкого контейнера с почвой. Воздушная прослойка заполнена мульчирующим материалом, который предохраняет корни растений от перегрева и переохлаждения.

Впервые мобильное (оно же контейнерное) озеленение появилось на улицах Перми в 2022 году. Тогда в качестве эксперимента установили 12 кадок с деревьями и кустарниками. В 2023-м их число выросло до 107, в основном это были туи.