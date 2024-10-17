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Установка главной елки на эспланаде стала дешевле на 12 процентов

Пресс-служба администрации Перми

Новогоднюю ель на эспланаде будет устанавливать индивидуальный предприниматель, который занимается строительством жилых и нежилых зданий. На госзакупках подвели итоги аукциона.

У предпринимателя оказалось самое низкое предложение. В итоге стоимость установки новогодней елки на эспланаде снизилась на 12,6% — до 3,4 млн рублей. Кстати, это дешевле, чем в прошлом году. Тогда установка, обслуживание и демонтаж елки стоили 3,5 млн рублей.

Напомним, начать монтаж елки должны 1 ноября, завершить — к 14 декабря. Ледовый городок на эспланаде откроют в конце декабря, пока его тема не определена. Уберут главный новогодний атрибут до 24 февраля 2025 года.

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