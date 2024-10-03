В Перми начинается подготовка к празднованию Нового года. Власти ищут компанию, которая установит, будет обслуживать, а затем демонтирует главную городскую ель. На эти цели из бюджета выделят 3,8 млн рублей.

В техническом задании указано, что начать монтаж нужно 1 ноября. Елка должна стоять наряженной на эспланаде 14 декабря. Уберут главный новогодний атрибут до 24 февраля 2025 года.

Для украшения елки используют декорации «Звездная ночь», «Имперский дворец» и гирлянды «Имперский стиль». В качестве ограждения будет световая декорация «Ширма». Какой будет концепция ледового городка на эспланаде в этом году, пока не известно.