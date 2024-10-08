18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Известно, на благоустройство каких территорий в 2025 году планируют выделить один миллиард рублей

Эдуард Соснин/Telegram

Власти Перми собираются потратить в 2025 году более одного миллиарда рублей на обустройство городских и рекреационных пространств в городе.

В пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы указано, что деньги пойдут на капитальный ремонт парка «Балатово», благоустройство территорий проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилиха.

В эту же сумму включено строительство сада «Архиерейское подворье» на месте старого зоопарка, который еще не переехал на новый адрес, а также на благоустройство участка набережной до «Мотовилихинских заводов».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: