На месте зоопарка разобьют яблоневый сад

Стало известно, какие новые объекты озеленения должны появиться в Перми в ближайшие два года. Они расположены в центре города, а также в Свердловском районе. Их обсуждали на круглом столе, посвященном комплексному благоустройству территорий общественных зон, которые вошли в программу в 2024-2026 годах.

По данным одного из участников мероприятия, проектного бюро «Лад», в Перми появятся четыре новые зеленые зоны. В «Архиерейском подворье», где пока располагается пермский зоопарк, разобьют яблоневый сад. Озеленение сделают на набережной Камы от ТЦ «Речник» до территории «Мотовилихинских заводов». В планы властей также входят обустройство бульвара по улице Запорожская от Чукотской до Холмогорской и строительство смотровой площадки на Попова.

Продолжаются работы по капитальному ремонту на набережной Камы в Кировском районе, а также в парках культуры и отдыха «Балатово» и «Счастье есть».