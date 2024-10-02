Не опять, а снова: новую набережную в Закамске затопило

Новую набережную в Закамске, которую открыли в 2024 году, опять затопило. Это уже второй случай за несколько месяцев — ранее подобная ситуация возникла в августе.

В пресс-службе администрации города рассказали, что на улице Кировоградская произошел прорыв сетей холодного водоснабжения. После того, как место исследуют, начнутся ремонтные работы. Затопленный участок набережной пообещали вновь благоустроить. Кто этим будет не заниматься и в какие сроки это произойдет, в пресс-службе не уточнили.

Напомним, новую набережную в Закамске открыли в июне 2024 года. Там появилась зона для проведения культурно-массовых мероприятий, детское игровое пространство, а также места для отдыха и спорт.