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В выходные будет облачно и холодно

Пресс-служба администрации Перми

На погоду в Пермском крае в выходные будет влиять северный циклон. Похолодание усилится. Будет облачная погода с прояснениями, на большой части региона пройдут дожди.

Как рассказали в Пермской ЦГМС, ночью в выходные столбик термометра будет на уровне +3…+10°С. Днем в субботу температура воздуха составит +10…+15°С, в Перми +12…+14°С. В воскресенье днем будет +7…+12°С, в Перми +8…+10°С. С понедельника похолодает еще сильнее. Ночью на северо-западе возможен мокрый снег, а на севере — заморозки.

Вместе с тем сентябрь 2024 года побил рекорд по продолжительности теплых дней. В последний раз такое наблюдалось 29 лет назад, в 1995 году.

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