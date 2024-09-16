Метеорологи рассказали, с какого дня на этой неделе начнется похолодание

«Бабье лето» в Пермском крае завершается. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, блокирующий антициклон, который принес теплую и сухую погоду к концу недели окончательно разрушится. На смену ему придет высотная ложбина, которая принесет умеренно холодную воздушную массу с Баренцева моря. До среды еще будет сухо и до +20ºС, а уже в воскресенье днем стоит ждать не выше +7…+10ºС. Тем не менее такой продолжительной теплой погоды в Пермском крае не было с 1995 года.

С понедельника по среду еще сохранится летний характер погоды: ночью +6…+11ºС, днем +19…+24ºС. На северо-западе будет теплее всего), на востоке и юго-востоке холоднее. В понедельник облаков почти не будет, во вторник и в среду днем на севере региона могут пройти локальные ливни с грозами. В Перми все три дня максимальная температура воздуха будет на уровне +20…+22ºС.

С четверга погода будет меняться. По прогнозам метеорологов, первая ложбина с холодным фронтом и ливневыми дождями пройдет днем через северные районы Пермского края. Вечером она доберется до Перми, где не исключен дождь с грозой. Несмотря на это воздух еще успеет прогреться днем до +20ºС.

В пятницу будет облачно и прохладно: на севере края и в Перми около выше +15…+17ºС, на юго-западе еще возможен прогрев до +20ºС. Существенные осадки в пятницу возможны только на юге края.

По прогнозам в выходные погода изменится более значительно. Основное похолодание придется на ночь с субботы на воскресенье. В последний день на неделе будет облачно и днем не выше +6…+11ºС.