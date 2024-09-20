С 23 сентября тепло будут давать в жилые дома

В Перми с 18 сентября начался отопительный сезон в объектах социальной сферы. В жилые дома тепло начнут подавать с понедельника. В связи с этим в городе заработали традиционные «горячие» линии, на которых горожане смогут задать свои вопросы по теме.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, при обращении обязательно нужно тщательно описать проблему, назвать адрес, а также указать, дату и номер обращения по поводу отсутствия тепла в помещении в управляющую и ресурсоснабжающую организацию.

Специальная «горячая» линия в департаменте ЖКХ начала работать по телефонам: 210-18-07, 212-77-59, 212-14-39. Звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (270-00-40) и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» по телефону (259-39-98).

Также консультации дадут специалисты районных администраций по будням:

Дзержинский район 246-58-87, 246-55-42;

Индустриальный район 227-91-90; 227-93-34;

Кировский район 205-62-18, 205-62-17;

Ленинский район 212-13-63;

Мотовилихинский район 260-37-77, 260-46-04;

Орджоникидзевский район 263-49-51, 263-47-26;

Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;

поселок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67.

В администрации напоминают, что запуск тепла происходит поэтапно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа — на создания гидравлических и тепловых режимов домов в нижней части Перми требуется больше времени. В целом на то, чтобы система вышла на оптимальные параметры работы, нужно две-три недели.