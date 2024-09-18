Несмотря на теплую погоду, в Перми начали отопительный сезон

Отопительный сезон начался в Перми 18 сентября. Глава города Эдуард Соснин подписал соответствующее постановление накануне.

Первыми тепло будут получать учреждения социальной сферы — школы, детские сады, больницы. По данным городской администрации, это 735 объекта. Затем, с 23 сентября, будут подключать жилые дома.

«Несмотря на то, что сейчас стоит теплая погода, уже в ближайшие дни нас ожидает резкое похолодание. Мы понимаем, как важно, чтобы дети находились в тепле, а пребывание в больницах пациентов было комфортным. И чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принял решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C», — объяснил свое решение Эдуард Соснин в телеграм-канале.