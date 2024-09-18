18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Несмотря на теплую погоду, в Перми начали отопительный сезон

Shutterstock

Отопительный сезон начался в Перми 18 сентября. Глава города Эдуард Соснин подписал соответствующее постановление накануне.

Первыми тепло будут получать учреждения социальной сферы — школы, детские сады, больницы. По данным городской администрации, это 735 объекта. Затем, с 23 сентября, будут подключать жилые дома.

«Несмотря на то, что сейчас стоит теплая погода, уже в ближайшие дни нас ожидает резкое похолодание. Мы понимаем, как важно, чтобы дети находились в тепле, а пребывание в больницах пациентов было комфортным. И чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принял решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C», — объяснил свое решение Эдуард Соснин в телеграм-канале.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: