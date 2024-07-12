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Пермь ждут теплые выходные

Дмитрий Фролов

После холодной пятницы Пермский край ждут теплые выходные. Прогноз на 13 и 14 июля опубликовал ГИС-центр ПГНИУ.

Во второй половине пятницы на юге и востоке региона пройдут существенные дожди, может выпасть 10-15 мм осадков. В Перми дожди вероятны в ночь на субботу, 13 июля, они окажутся менее интенсивными. Температура воздуха будет +11...+13°С, а на северо-западе до +6...+8 °С.

В субботу днем холодная воздушная масса будет вытеснена за пределы территории края на юго-запад. Столбик термометра поднимется до +20...+23°С. В воскресенье будет облачно, но тепло. Температура воздуха составит +21...+26°С. Вероятность дождя есть только на крайнем юге региона.

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