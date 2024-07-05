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Жара в пятницу может побить рекорд 1989 года

Unsplash

Жара в пятницу 5 июля в Перми может побить 35-летний рекорд. В этот день в 1989 году столбик термометра поднялся до максимальных +32,7°С. Как сообщают в ГИС-центре ПГНИУ, есть вероятность, что в Перми температура воздуха дойдет до +32…+34°С.

Метеорологи отмечают, что ощущаемая температура воздуха в Пермском крае по-прежнему выше фактической. Причина — высокая влажность.

Что касается, 4 июля, то максимум опять был зафиксирован в Кочево — +32,8°С. В Перми столбик термометра поднялся до отметки +32,2°С. Это повторило суточный рекорд тепла от 4 июля 1929 года.

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