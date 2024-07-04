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Тропический воздух принесет в Пермь 33 градуса жары

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Жара в Пермском крае в ближайшее время усилится. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, днем ожидается до +33°С градусов во всех районах и в том числе в Перми. А на севере есть вероятность гроз и шквалов, особенно это касается Гайнского, Чердынского, Красновишерского районов.

Причиной жары в Пермском крае станет заток влажного тропического воздуха. В МЧС предупреждают, что 4-5 июля днем в некоторых районах столбик термометра поднимется до +36°С.

По итогам среды, 3 июля, самая высокая температура воздуха оказалась в Кочево — +32,2°С. В Перми максимумом было +30,0°С. Это был пятый в год случай с температурой +30°С и выше и первый с 15 июня.

Напомним, первая неделя июля в Пермском крае будет жаркой. По прогнозам метеорологов, она продлится до конца недели.

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