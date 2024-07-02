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Появилась монета, посвященная трудовому подвигу Перми

Виталий Кокшаров

В обращении появится монета, посвященная подвигу Перми во время Великой Отечественной войны. Ее презентовали в библиотеке им. Пушкина 2 июля.

Банк России выпустил монету в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ был издан 2 июля 2020 года. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, дизайн монеты традиционен для серии «Города трудовой доблести». На одной стороне изображен номинал в 10 рублей с ветвями лавра и дуба, на другой — монумент героям фронта и тыла.

Тираж монеты ограничен 1 млн рублей. Она является законным платежным средством и скоро появится в обращение по всей стране.

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