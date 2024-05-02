Появились памятные монеты с изображением Перми

Банк России 2 мая выпустил в обращение памятные монеты из серии «Города трудовой доблести». Среди них есть Пермь. Одновременно с ней появились деньги с Самарой, Саратовом, Томском.

Десятирублевые монеты сделаны из недрагоценных металлов. На лицевой стороне расположен номинал, ветви лавра и дуба, а также надпись «Банк России». Обратная сторона у каждой из четырех разновидностей монет – своя. У Перми это рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла».

По данным пресс-службы Банка России, тираж монет – 1 млн штук для каждого города. Они являются законным средством наличного платежа на территории России.