Первая декада июля может стать самой жаркой за 36 лет

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ рассказали о прогнозе погоды на июль 2024 года. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 1°C, а количество осадков окажется дефицитным, в пределах 60-80%. По прогнозам июль станет холоднее, чем в 2022-2023 годах, но теплее, чем в 2021 году.

Погода в начале июля в Пермском крае будет формироваться под влиянием высотного гребня. В итоге с 3 июля на большей территории региона днем будет больше +30°C, а 4-5 июля — потеплеет до +33…+35°C. Первая декада будет очень жаркой и преимущественно сухой, она может стать самой теплой с 1988 года. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 5°C. В течение 6-8 дней (и возможно больше) температура воздуха будет выше +30°C.

В начале второй декады июля высотный гребень, скорее всего, разрушится. Дальнейшие сценарии развития погоды у разных моделей отличаются. По данным CFS/NCEP, есть вероятность серии арктических вторжений, которые компенсируют тепло первой половины месяца и продлятся до конца июля. В таком случае и вторая, и третья декады будут холоднее нормы на 1-2°C, но без избытка осадков. По данным EPS, разрушение гребня не будет столь резким и тепло сохранится до середины июля 2024 года.