Метеорологи рассказали, какой погоды ждать в последние дни июня

Самый холодный период в июне 2024 года заканчивается. В ближайшее время на Пермский край будет влиять каспийский циклон, который принесет сильные ветры и потепление, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Оно начнется уже в пятницу. Облачность начнет уменьшаться, из-за этого столбик термометра днем поднимется до +14…+19°С по краю до +18°С в Перми. 29 июня на большей части региона будет ясно. Но из-за затока холода по высотам такая же температура днем +15…+20°С. Причем на северо-западе будет теплее, чем на юго-востоке.

В воскресенье территория края попадет под влияние гребня повышенного давления. Погода будет малооблачной, днем потеплеет до +20…+25°С. По прогнозам, с 1 июля в Пермский край может прийти потепление.