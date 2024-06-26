За неделю в Перми выпала месячная норма осадков

За неделю количество осадков в некоторых районах Пермского края превысило отметку в 100 мм и даже месячную норму. Об итогах с 19 по 25 июня рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Больше всего осадков выпало в Верещагино — 163 мм — это почти две месячные нормы июня. Также в списке лидеров оказались: Лысьва (123 мм), Оханск (103 мм), Кунгур (102 мм), Гайны (100 мм), Коса (90 мм), Бисер (97 мм), Оса (84 мм).

В Перми за неделю выпало 76 мм осадков. Это практически месячная средняя норма июня для региона — 77 мм. По данным ГИС-центра, с начала июня 2024 года в Перми зафиксировали 109 мм осадков. Отметка в 100 мм за месяц превышена впервые за три года. В последний раз в городе такое было в июле 2021 года, когда выпало 144 мм осадков.