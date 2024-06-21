В выходные будет тепло, холодно и дождливо

Погода в выходные в Пермском крае будет отличаться контрастностью. В субботу еще сохранится теплая погода, но уже в воскресенье начнется похолодание.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, погоду 22 июня будет формировать слабый промежуточный гребень повышенного давления, который активно прогревается в воздушной массе. Температура воздуха ночью будет на уровне +11…+16°С. Днем в крае ожидается +20…+25°С, в Перми до +24°С. Осадки могут быть на юго-востоке региона, к вечеру возможны и на юге.

В воскресенье циклон, который формируется над Южным Уралом, окажет влияние и на Пермский край. Вероятнее всего, циклон вызовет сильные дожди днем и вечером в некоторых районах, в том числе в Перми. Может выпасть 20-30 мм осадков. Температура воздуха опустится — днем на большей территории края будет не выше +20°С. Но на юге или востоке еще возможно кратковременное потепление до +25°С.

Ранее метеорологи заявили, что теплый период в Пермском крае закончился, и оставшиеся дни июня будет прохладно и дождливо.