Тепло кончилось: метеорологи рассказали о погоде на оставшиеся дня июня

Метеорологи заявили, что теплый период в Пермском крае, который длился со 2 по 21 июня, закончился. Об этом свидетельствует холодный фронт, который во второй половине дня начал накрывать территорию региона. Как и предполагалось, ураган «Эдгар» уже достиг севера региона. В Березниках, Кудымкаре, Кочево начались сильные дожди и усилился ветер.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура в течение 20 дней июня была выше нормы на 4-5°С. Максимумы были зафиксированы 12-15 июня, тогда воздух прогревался до +33°С в Перми и до +33,6°С по краю. Похожий по продолжительности жаркий период в регионе в последний раз был с 14 июня по 2 июля 2021 года.

В третьей декаде июня в Пермском крае будет наблюдаться высокая циклоническая активность, а вынос тепла пройдет на территорию Сибири. Средняя температура воздуха не будет превышать +18…+23°С днем. А в последние пять дней июня столбик термометра и вовсе может не подниматься выше +15°С. При этом, как сообщают метеорологи, количество осадков будет избыточным. Обильные дожди вероятны в воскресенье, 23 июня, а также в ночь на понедельник.