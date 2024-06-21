Ураган «Эдгар» из Москвы доберется и до Пермского края

Холодный фронт, который 20 июня вызвал сильный шквал в Москве и области, доберется и до Пермского края. Его можно ждать на севере региона в середине дня 21 июня, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Холодный фронт в Москве, который назвали ураганом «Эдгар», принес с собой мощный ливень и резкие порывы ветра. Столичные улицы заливало водой, деревья и конструкции вырывало с корнем. По последним данным, пострадали более 10 человек, есть погибшие.

Холодный фронт из Москвы по мере движения на восток будет размываться. Поэтому, судя по прогнозам метеорологов, более активно «Эдгар» себя проявит над Коми-Пермяцким округом. Днем там пройдут кучево-дождевые облака с грозами, ливнями, шквалами до 17-22 м/с. К востоку грозы будут уже изолированным. В Перми они возможны только ближе к вечеру, но не повсеместно. В целом, в пятницу, 21 июня, в Пермском крае будет теплая погода: до +28 °С.