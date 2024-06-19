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За ночь выпала четверть месячной нормы осадков

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Как и предполагали метеорологи, на территорию Пермского края с юго-запада пришла теплая и очень влажная воздушная масса. В ближайшие несколько суток в регионе ожидаются сильные грозы, ливни, шквалистый ветер и град, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

За ночь на 19 июня в Перми выпало 20 мм осадков — это четверть месячной нормы. В Кунгуре было 22 мм, в Чернушке — 15 мм, в Оханске — 11 мм, в Верещагино — 10 мм. Есть вероятность, что обильные осадки продолжатся: сильным ливням поспособствуют низкая скорость воздушного потока и высокая влажность воздуха. В некоторых районах за 12 часов может выпасть больше 30 мм.

Также метеорологи отметили, что в Перми ночью 19 июня была сильная грозовая активность. В последний раз такое наблюдалось 3 июля 2021 года. В среду грозы будут на всей территории края в течение дня.

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