На смену аномальной жаре придут дожди и грозы: прогноз на неделю

После аномальной жары в Пермский край придут умеренное тепло и дожди. К концу недели стоит ждать заметного похолодания. Несмотря на это, большая часть недели будет теплее климатической нормы на 2°С, а осадков, вероятно, будет ближе или даже чуть больше нормы.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в понедельник и до середины вторника погода будет практически безоблачной. Воздух 17 июня днем прогреется до +22…+26°С в регионе и до +25°С в Перми. В ночь на вторник ожидается +10…+15°С. Днем в крае потеплеет до +24…+29°С и в Перми до +28°С. Вечером, по мере поступления более влажного воздуха на территорию Прикамья, появится вероятность гроз на западе региона.

В среду начнет поступать очень влажная воздушная масса с Волго-Вятского района. Утром в среду начнутся грозы с обильными дождями, локальным градом и, возможно, шквалистым ветром. Это продлится до вечера. Несмотря на это, будет тепло: ночью +15…+20°С, днем +24…+29°С.

Осадки могут продолжиться в ночь на четверг, но днем придет прояснение. Температура воздуха ночью будет на отметке +13…+18°С и днем +21…+26°С. В пятницу ожидается короткий вынос тепла, днем воздух прогреется до +23…+28°С в крае и до +25…+27°С в Перми. Вероятны дожди и грозы, но они будут менее обильны, чем ранее.

В выходные, вероятнее всего, придет похолодание. Его принесет обширный и глубокий циклон, который выйдет на север Европейской территории России со стороны Скандинавии. Есть вероятность формирования циклона над Южным Уралом с выходом его на Средний Урал и с обильными дождями.