На здании в центре города появится ботанический мурал

На улице Островского, на фасаде одноименного общественного центра и прилегающей к нему стене, появится огромное граффити с цветком и растениями. Его уже начали рисовать, рассказали в пресс-службе администрации города Перми.

Выбор ботанической тематики неслучаен. Изображенные цветок и растения растут рядом со зданием, в долине реки Егошихи. Рядом с общественным центром власти обещают обустроить клумбу с растениями.

На зданиях Перми в этом году появятся и другие огромные граффити – мы показывали их эскизы.