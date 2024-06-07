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На здании в центре города появится ботанический мурал

Администрация Свердловского района

На улице Островского, на фасаде одноименного общественного центра и прилегающей к нему стене, появится огромное граффити с цветком и растениями. Его уже начали рисовать, рассказали в пресс-службе администрации города Перми.

Выбор ботанической тематики неслучаен. Изображенные цветок и растения растут рядом со зданием, в долине реки Егошихи. Рядом с общественным центром власти обещают обустроить клумбу с растениями.

На зданиях Перми в этом году появятся и другие огромные граффити – мы показывали их эскизы.

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