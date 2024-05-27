Каждый день на протяжении 24 дней в мае были ночные заморозки

Ночь 25 мая впервые в течение месяца оказалась без заморозков. Минимум был зафиксирован на севере Пермского края – в Вае, где столбик термометра оказался на уровне +0,5°С.

Как отмечают специалисты проекта «Метеоролог и я», ежедневные заморозки в Пермском крае отмечались с 1 по 24 мая, то есть в течение 24 суток. Подобное происходило в последний раз в 1999 году. Тогда в регионе с 3 по 26 мая включительно заморозки регистрировались каждый день.

«В анализе архивов не учитывались станции, существовавшие до конца 80-х годов (тогда было на 10 станций больше). В мае этого года накоплено большое количество случаев с заморозками, причем этот ряд до конца месяца еще пополнится», — рассказывают метеорологи.

Судя по прогнозу погоды, с 25 по 31 мая в Пермском крае заморозки возможны несколько раз в неделю.