Известно, какой погоды ждать в последнюю неделю весны

Последняя неделя мая 2024 года в Пермском крае будет характеризоваться противостоянием тепла и холода, рассказывают авторы проекта «Метеоролог и я». На юго-западе средняя температура будет ближе к климатической норме, но все равно ниже на 1,5°C А на северо-востоке региона все же преобладает холод. В среднем температура воздуха с 27 по 31 мая ожидается холоднее нормы на +1,5… +4,0°C.

Днем в понедельник столбик термометра будет на отметке +11…+16°C, на востоке региона +5…+10°C. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. 28 мая местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5...+10°C, на востоке 0…+5°C. Днем потеплеет до +11…+16°C, на юге воздух прогреется до +23°C. Но будет ветрено – 5-10 мс, порывы могут достигать 16 м/с.

В ночь на среду осадков в целом не ожидается, лишь на юге местами пройдут умеренные дожди. Ночные температуры воздуха будут на отметке +2...+7°C, при прояснениях возможны заморозки до –4°C. Днем в Пермском крае потеплеет до +6…+11°C, на крайнем юге до +18°C. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Ночь на 30 мая будет без осадков, возможны заморозки –2...+3°C, при прояснениях в низинах до –4°C. Днем ожидается +12…+17°C на большей территории Пермского края, на востоке в горах +6…+11°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

В пятницу ночью также возможны заморозки 0...+5°C, при прояснениях в низинах до –3°C. Днем потеплеет до +14…+19°C. Предварительно после 31 мая возможно потепление до +23…+28°C. Но, как отмечают метеорологи, более точные данные о том, какой годы ждать в начале июня, появятся во второй половине рабочей недели.