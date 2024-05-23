Метеорологи рассказали, когда в Пермский край вернется стабильное тепло

Метеорологи заявили, что устойчивого потепления в мае в Пермском крае уже ждать не стоит. Среднее отклонение от нормы до конца месяца будет на уровне 4,0°С.

Специалисты проекта «Метеоролог и я», говорят, что более стабильный возврат к климатической норме произойдет не раньше первой декады июня. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в ближайшее время в Пермском крае ожидается еще один теплый день. На короткое время температура может повыситься до +25°С. Но ее быстро сменит очередное арктическое вторжение. Оно будет седьмым в мае 2024 года.

Заморозки в последний весенний месяц уже побили рекорд 25-летней давности. И они ожидаются вновь практически на всей территории Пермского края, в ночь на пятницу столбик термометра опустится до отметки 0...-3°С.