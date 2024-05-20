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Ночные заморозки в мае побили рекорд 25-летней давности

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Морозные ночи мая в Пермском крае побили климатические рекорды за последние 25 лет. По подсчетам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, прошла уже 11-я ночь с отрицательной температурой. По этому показателю май-2024 года даже опередил апрель, когда было 10 ночей с заморозками.

Ночью на 19 мая в Перми было зафиксировано -1,9°С, а в Кудымкаре, например, -3,5°С.

По числу ночей с заморозками нынешний май в Пермском крае уже превзошел май 1999 года. Тогда синоптики зафиксировали 9 ночей с отрицательными температурами. Не побит рекорд 1986 года – тогда в мае было 14 ночей с заморозками. «Впрочем, учитывая то, что заморозки ожидаются и на следующей неделе, эта статистика еще может измениться», — отметили в ГИС-центре.

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