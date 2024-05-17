В выходные в Перми будет 17 градусов тепла

В выходные погоду в Пермском крае будет определять антициклон, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

Пермский край сначала попадет в его восточную холодную периферию. Днем температура воздуха будет не выше +13°C. По северу при прояснениях возможны слабые заморозки. Но антициклон будет двигаться с высокой скоростью. Из-за этого облачности будет меньше, из-за этого в ночь на воскресенье могут вернуться заморозки. Зато днем потеплеет до +17°C, осадков не ожидается.

В Перми в субботу ночью будет облачно, днем – с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет на отметке +1...+6°C, при прояснениях в низинах до –2°C. Днем потеплеет до +7...+12°C. Ветер северный 5-10 м/с.

В воскресенье будет малооблачно, без осадков. Ночью будут заморозки –2...+3°C, в низинах до 4°C. Днем в Перми столбик термометра поднимется до +12...+17°C.