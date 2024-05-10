Отопительный сезон в Перми продлят еще на неделю

В Перми отопительный сезон продлится еще неделю. Его планировали закончить 13 мая, но погода внесла свои коррективы. Арктическое вторжение принесло в регион нетипичные для мая холода.

«Май в этом году выдался холодным, погода пока не балует нас теплом, — рассказал мэр Перми Эдуард Сонин в своем телеграм-канале. — Дал поручение департаменту ЖКХ администрации Перми продлить отопительный сезон до установления необходимых плюсовых температур».

Напомним, отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха составляет до +8 °С и больше в течение пяти суток.

Как говорят в ГИС-центре ПГНИУ, с 9 по 15 мая наблюдается огромная отрицательная аномалия температуры воздуха на Европейской территории России на 8-9 градусов ниже нормы в среднем. В первой декаде мая ничего подобного не было с 1999 года, а в мае в целом с 2002-го.