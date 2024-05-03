Названа дата окончания отопительного сезона

Отопительный сезон 2023-2024 года в Перми закончится 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ.

Администрация направила письма управляющим компаниями и руководителям ТСЖ. Они обязаны проинформировать жильцов об окончании подачи отопления. Поставщикам рекомендовали обеспечить возможность подачи тепла в детсады, больницы и школы, если температура воздуха в Перми опустится ниже +8°С.

Сейчас коммунальные службы начали готовиться к следующему отопительному сезону. Учреждения образования и здравоохранения, а также управляющие компании и ТСЖ формируют графики проведения ремонтных работ. После перехода на летний режим начнутся гидравлические испытания теплосетей. «Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» согласованы и направлены ресурсоснабжающими организациями в районные администрации, УК и ТСЖ», — пояснили в департаменте ЖКХ.