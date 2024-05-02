«Могилу проклятой дочери» вернули на законное место

На Егошихинском некрополе закончили перенос «могилы проклятой дочери» на историческое место. Теперь оно находится у надгробия майора Теплова, с другой стороны Церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Сейчас экскурсоводы перестраивают туристические маршруты, которые проходили мимо знаменитого надгробия, сообщает «Вести Пермь».

Напомним, власти решили восстановить исторический облик надгробия Таисии Девеллий. На нем изображена «адамова голова», вписанная в змею, кусающую себя за хвост. Таинственные символы местные жители трактовали как знаки смерти и греха. Это породило множество легенд и дало название – «могила проклятой дочери». В середине XX века плиту перенесли в Пермский краеведческий музей, а затем вернули на кладбище. Но допустили ряд ошибок.

Недавно проект переноса легендарной могилы прошел историко-культурную экспертизу. Зампредседателя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Геннадий Вожженников заметил, что прошло длительное время, прежде чем перенести плиту.