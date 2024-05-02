Известно, какой погоды ждать в мае 2024 года: долгосрочный прогноз

Специалисты портала «Метеоролог и я» дали долгосрочный прогноз погоды на май 2024 года в Пермском крае.

По долгосрочным данным, май в 2024 году ожидается в рамках климатической нормы. В среднем по региону она составляет +10,9°C. На протяжении месяца на Урале и на прилегающей к нему территории Западной Сибири ожидается преобладание северо-западного переноса воздушных масс. Что касается осадков, то они также ожидаются в рамках нормы (51 мм осадков в месяц), но есть локальные зоны дефицита. Причем метеоданные разнятся: Гидрометцентр указывает, что осадков будет меньше на юге региона, данные CFS – что в центральной и северной частях.

Первая декада мая 2024 года в Пермском крае ожидается холодной. Отклонение от нормы в среднем составит 4,0°C. Такая же ситуация была в 2017 году, когда первые 10 суток последнего весеннего месяца оказались на 4,1°C холоднее нормы. Количество осадков будет нормальным для мая. Основная доля ожидается 1, 6 и 8 мая. Кроме дождей возможен мокрый снег и снег, поэтому есть вероятность установления временного снежного покрова.

В начале второй декады постепенно температурный фон вернется в норму. Но первые пять дней могут стать холоднее в среднем на 1,5°C. Таким образом, первая половина мая окажется в целом холоднее нормы примерно на 2,5 градуса. По прогнозам, вторая пятидневка второй декады будет теплее нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы. Но в отдельных районах прослеживаются дефициты.

Прогноз на третью декаду мая менее определенный. Пока ожидается, что отклонение от нормы будет небольшим – в пределах 1°C. А количество осадков в большинстве районов ожидается меньше нормы (70-75%).