Власти Перми будут платить по 15 тыс. рублей за информацию о нелегальных граффитистах

Власти Перми планируют выплачивать вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасады зданий. Как сообщают в пресс-службе администрации города, постановление находится на антикоррупционной экспертизе, планируется, что оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

В документе обозначен порядок получения стимулирующей выплаты. Жители смогут сообщать данные о нарушителях или направлять фото- и видеоматериалы в полицию или администрацию своего района. Если представленная информация поможет выявить нелегальных граффитистов и инициировать проверку органов внутренних дел об административном правонарушении, то граждане могут рассчитывать на вознаграждение. Для этого необходимо будет предоставить в контрольный департамент администрации Перми ряд документов. Затем специальная комиссия будет принимать решение о выплате. В случае принятия положительного решения, средства будут выплачены в течение 30 дней после поступления документов.