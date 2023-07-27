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Кондитерская фабрика «Пермская» начнет поставки в Китай

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В сентябре 2023 года кондитерская фабрика «Пермская» планирует поставки своей продукции в Китай. На первом этапе работы планируются небольшие объемы поставок конфет и вафельной продукции, поскольку эта продукция будет новой для рынка Китая. Фабрика готовится отправлять не менее одного 40-футового контейнера в месяц. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития.

В прошлом году «Пермская» начала поставлять продукцию в Монголию. В Казахстане, Беларуси, Армении, Киргизии, Туркменистане, Эстонии пермские сладости уже продаются.

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