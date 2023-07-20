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На пермском стадионе «Звезда» уложено новое футбольное поле

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Сайт губернатора и правительства Пермского края

На пермском стадионе «Звезда», где тренируются и играют футбольный клуб «Амкар» и женский футбольный клуб «Звезда 2005», завершены работы по замене поля. В последний раз покрытие меняли 10 лет назад.

Как сообщили в Минспорта Прикамья, подрядчик демонтировал старый искусственный газон, провел устройство и выравнивание основания, уложил новое искусственное покрытие площадью 8 085 кв. метров. На газон нанесена разметка, а также засыпан кварцевый песок и резиновый гранулят.

Стоимость работ составила 17,5 млн рублей, средства были выделены из краевого бюджета.

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