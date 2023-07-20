Администрация Перми принудительно изъяла здание «Пушкинской бани»

Пермские судебные приставы принудительно изъяли помещение на улице Пушкина, 64, известное как «Пушкинская баня». В последствии здание было передано мэрии. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В феврале этого года суд принял решение о возврате бани в собственность администрации Перми. Городские власти в течение нескольких лет судились с арендатором, чтобы вернуть объект в собственность, так как арендатор не выполнял обязанности по оплате коммунальных услуг. В настоящее время администрация обсуждает варианты дальнейшего использования здания.