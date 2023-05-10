На этой неделе в Перми потеплеет до +20 градусов

На этой неделе в Перми наблюдается улучшение погоды. Как сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог и я», ночные заморозки сохранятся, но будут не такими серьезными.

В среду, 10 мая, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью 0…–5°C, днем +13…+18°C. В четверг, 11 мая, в отдельных районах возможен дождь. Ночью воздух прогреется до +2…–3°C, днем до +11…+16°C. Пятница обещает быть без осадков. Столбики термометра покажут ночью +3…–2°C, а днем +15…+20°C.

По предварительным данным, в выходные сохранится умеренно-теплая погода: в дневные часы +16…+21°C, но ночами еще холодно 0…+5°C.