18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На этой неделе в Перми потеплеет до +20 градусов

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

На этой неделе в Перми наблюдается улучшение погоды. Как сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог и я», ночные заморозки сохранятся, но будут не такими серьезными.

В среду, 10 мая, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью 0…–5°C, днем +13…+18°C. В четверг, 11 мая, в отдельных районах возможен дождь. Ночью воздух прогреется до +2…–3°C, днем до +11…+16°C. Пятница обещает быть без осадков. Столбики термометра покажут ночью +3…–2°C, а днем +15…+20°C.

По предварительным данным, в выходные сохранится умеренно-теплая погода: в дневные часы +16…+21°C, но ночами еще холодно 0…+5°C.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: