18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Перми появится арт-объект «Пермский посикунчик»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

stock.adobe.com

Автор скульптуры «Пермяк – соленые уши» Рустам Исмагилов сейчас работает над новым арт-объектом, который будет посвящен пермскому пирожку с мясом — посикунчику. Планируется, что арт-объект будет установлен во второй половине мая на территории ресторана коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт Керку» на Пермской улице, сообщает интернет-газета «Текст».

Скульптура будет выполнена в виде столика с тарелкой, на которой лежат два пирожка: «посЕкунчик» и «посИкунчик». Высота арт-объекта из бронзы и нержавеющей стали составит порядка 120 см, габариты столика – 50 см на 50 см.

Информационный обзор редакции

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: