В Перми появится арт-объект «Пермский посикунчик»

Автор скульптуры «Пермяк – соленые уши» Рустам Исмагилов сейчас работает над новым арт-объектом, который будет посвящен пермскому пирожку с мясом — посикунчику. Планируется, что арт-объект будет установлен во второй половине мая на территории ресторана коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт Керку» на Пермской улице, сообщает интернет-газета «Текст».

Скульптура будет выполнена в виде столика с тарелкой, на которой лежат два пирожка: «посЕкунчик» и «посИкунчик». Высота арт-объекта из бронзы и нержавеющей стали составит порядка 120 см, габариты столика – 50 см на 50 см.

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