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По историческим улицам Перми будет курсировать экскурсионный автобус №300

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Мэр Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале презентовали маршрут экскурсионного автобуса, приуроченного к 300-летию города.

Маршрут пройдет по территории Ленинского, Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов. Стартует рейс от станции «Пермь-1», где можно будет сделать фото у «Счастья не за горами», затем автобус проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернется на исходную точку.

Фото: t.me/demkin_an

Поездку будет сопровождать аудиогид. Билеты пассажиры смогут прибрести в салоне, зайти и выйти можно на любой остановке. Время в пути составит 1,5 часа.

Автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея, у него будет символичный №300. В ближайшее время будет выбран подрядчик.

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