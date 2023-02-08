По историческим улицам Перми будет курсировать экскурсионный автобус №300

Поездку будет сопровождать аудиогид. Билеты пассажиры смогут прибрести в салоне, зайти и выйти можно на любой остановке. Время в пути составит 1,5 часа.

Автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея, у него будет символичный №300. В ближайшее время будет выбран подрядчик.