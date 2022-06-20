В Перми на этой неделе потеплеет до +27 градусов

В начале недели в Перми ожидается дождливая погода с порывами ветра до 15 м/с. Как рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и Я», влияние циклона сохранится во вторник: дожди продолжатся, возможны грозы. Столбики термометров будет на отметке около +17…+22°.

В среду осадки примут локальный и кратковременный характер, дневная температура воздуха повысится до +19…+24°.

В четверг и пятницу в отдельных районах края возможны осадки, температурный фон повысится ещё на 1-3 градуса. Дневные максимумы выйдут на уровень +20…+25°C. В пятницу столбик термометра может показать +22…+27°.