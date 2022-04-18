На этой неделе в Перми ожидается прохладная погода

Предстоящая трудовая неделя в Пермском крае ожидается прохладной с интенсивными осадками в южных районах. Как рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и Я», среднее отклонение температуры воздуха от климатической нормы ожидается на уровне -1°C.

На этой неделе выпадет от 25 до 40% осадков от месячной нормы. Основная доля выпадет в понедельник. Вторая порция осадков ожидается со вторника на среду. Период с 20 по 22 апреля ожидается преимущественно сухим, небольшие осадки вероятны лишь в отдельных районах.

Во вторник, 19 апреля, ожидается переменная облачность, на крайнем юге Пермского края вечером небольшой дождь. Температура воздуха ночью -4…+1°C (по северо-западу -10…-5°C), днем +3…+8°C.

20 апреля — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь со снегом. Ночью столбик термометра покажет -5…0°C, днем +4…+10°C.

В четверг, 21 апреля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью -7…-2°C, днем +2…+7°C.

По предварительным данным в пятницу характер погоды существенно не изменится: малооблачно и без осадков.