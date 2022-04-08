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За сорванные подснежники пермякам грозит штраф до миллиона рублей

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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края напоминают, срывать первоцветы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Пермского края, строго запрещено.

На территории Перми растет несколько видов первоцветов, занесенных в Красную книгу: прострел раскрытый (сон-трава), ветреница уральская и отогнутая.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан – от 1,5 до 5 тысяч рублей, для организаций – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

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