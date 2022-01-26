Компании Перми начали переводить сотрудников на удаленную работу

Пермские филиалы крупных компаний начали переводить сотрудников на удаленную работу. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» вывел на удаленку 50% офисных сотрудников, дистанционно работает и часть сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». С 31 января филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» планирует перевести на удаленный режим сотрудников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а также непривитых работников с медотводом.

Сообщается, что многие промышленные предприятия Пермского края пока не стали принимать решение о переводе работников на удаленку.

Напомним, в последние дни в Пермском крае и России фиксируется рекордное число заболевших коронавирусом.