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В Перми приступили к реставрации арт-объекта «Яблоко» у библиотеки имени Горького

В Перми начали реставрацию арт-объекта «Яблоко», расположенного у краевой библиотеки имени Горького на улице Ленина. Сейчас объект закрыт навесом. О начале реставрации «Яблока», установленного в Перми в 2010 году, сообщил музей современного искусства.

Автор «Яблока» — киевская художница Жанна Кадырова. Кожура яблока — из отделочной плитки, мякоть — из кирпича полуразрушенных исторических зданий, одно из которых демонтировали прямо на глазах у художницы. Ржаво-коричневая «мякоть» — история города — покрыта зеленым глянцевым кафелем, символом блестяще-поверхностного преображения городского пространства. Этот проект — напоминание об уязвимости городской целостности, важности сохранения баланса прошлого и настоящего.

Напомним, в этом году также были отреставрированы объекты «Власть» Николая Ридного у Заксобрания, «Двойное видение» Терезы Химмер на здании ЦУМа и скульптуры в музейном сквере.

Фото: Музей современного искусства PERMM

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