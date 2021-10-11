На этой неделе в Перми потеплеет до +14 градусов

В понедельник Пермский край попадет под влияние теплого фронта. Ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем облачно, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +6…+11°C.

Во вторник осадки прекратятся, но сохранится значительная облачность, из-за чего дневная температура не превысит +7…+12°. К среде облачность уменьшится, поэтому максимальная температура повысится до +9…+14°.

В четверг ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью столбик термометра будет на отметке 0…+5°, днем +9…+14°C.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в пятницу, однако по северным районам уже возможны дожди из-за близости холодного фронта. Ночью воздух прогреется до 0…+5°, днем +8…+13°C.