На крыше ДК Солдатова появились новые скульптуры поэта и скрипачки

Ранее о том, что новые скульптуры будут воссозданы из более прочного материала, сообщил глава Перми Алексей Дёмкин. По его словам, техническая экспертиза выявила существенные изменения бетонных скульптур под воздействием времени и погодных условий. Во избежание разрушения и утраты существующие скульптуры были демонтированы. Новые скульптуры были отлиты по снятым с них слепкам. Скульптуры выполнены из силумина, этот материал отличается стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды, высокой прочностью, легкостью, устойчивостью к коррозии, а также имитирует исторический цвет скульптур.