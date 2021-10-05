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На крыше ДК Солдатова появились новые скульптуры поэта и скрипачки

На крыше ДК им. Солдатова в Перми установлены новые скульптуры поэта и скрипачки. Они сделаны по слепкам с прежних из прочного материала – силумина. К концу октября вернутся на свои привычные места и обновленные двухметровые скульптуры летчиков. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее о том, что новые скульптуры будут воссозданы из более прочного материала, сообщил глава Перми Алексей Дёмкин. По его словам, техническая экспертиза выявила существенные изменения бетонных скульптур под воздействием времени и погодных условий. Во избежание разрушения и утраты существующие скульптуры были демонтированы. Новые скульптуры были отлиты по снятым с них слепкам. Скульптуры выполнены из силумина, этот материал отличается стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды, высокой прочностью, легкостью, устойчивостью к коррозии, а также имитирует исторический цвет скульптур.

Фото: Департамент культуры и молодежной политики

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