Власти Пермского края разрешили возобновить работу детских развлекательных центров и цирка

Оперштаб Пермского края с 5 февраля разрешил возобновить работу детских развлекательных и досуговых центров, а также аттракционам и игровым автоматам. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Кроме того, оперштаб согласовал возобновление деятельности Пермского цирка. В соответствии с требованиями безопасности Роспотребнадзора посетители должны соблюдать температурный и масочный режим, а количество зрителей каждого мероприятия – не более 50% от числа мест в зале. Представления в цирке будут проводится без антракта, запрещается торговля продовольственными и непродовольственными товарами.

Еще одно послабление касается количества посетителей при организации прогулок на Заводе Шпагина, в зоопарке, музеях и выставочных залах: число участников одной группы увеличено с 10 до 20 человек.

При этом в Пермском крае сохраняется запрет на работу ночных клубов, развлекательных заведений, ресторанов и кафе с 1.00 ночи до 6.00 утра. Он продлен до 21 февраля

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